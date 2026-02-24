Три конкретні цілі: Федоров назвав план війни України, щоб змусити РФ до миру

Один з пунктів стосується зупинки РФ на землі, у морі та кіберпросторі.

Міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив план війни, який складається з трьох пунктів і має змусити РФ погодитися на завершення війни.

Перший пункт плану стосується закриття неба над Україною. За словами Федорова, головним пріоритетом є захистити цивільних та інфраструктуру від російських атак.

"Наша мета – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Уже запущено створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів. Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії шахедам і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите – країна функціонує", – написав Федоров.

Другим пунктом плану, за словами міністра оборони, є зупинка РФ на землі, у морі та кіберпросторі. Він зазначив, що РФ віддає 156 за один квадратний кілометр української землі на Донеччині. Україна ж хоче підійняти цей показник до 200 вбитих окупантів.

"Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим. Наша мета – зупинити ворога в кожному домені – на землі, у морі та кіберпросторі. Ми знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних", – додав Федоров.

Третій пункт плану стосується тиску на економічний сектор РФ. Міністр пояснив, що війна триває, допоки у РФ є гроші на боєприпаси, контракти солдатам та пропаганду. І джерелом цих коштів є нафта.

"Росія продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Саме із цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал – ресурс на війну різко скоротиться. Що потрібно: посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі. Щоб дефіцит бюджету Росії став найбільшим в історії. Ми вже готуємо цю стратегію. Так само – стратегію протидії Росії в когнітивному домені", – пояснив Федоров.

Він зазначив, що під кожен з пунктів з цього плану Україна має конкретні вимірювальні цілі та результати. Також, за словами очільника Міноборони, є три напрямки, за якими Україна планує діяти для реалізації цього плану.

"Перше. Партнерства. Win-win співпраця для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року. Для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони. Друге. Технологічна перевага. Бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі. Зберігати лідерство у війні інновацій. Третє. Математика війни. Завдяки системі єБалів через DELTA ми вже отримуємо якісні дані з поля бою. Наступний крок – перетворити дані на вирішальну силу", – зазначив Федоров.

Раніше The Times повідомило про те, що РФ вперше за довгий час почала вербувати менше людей, ніж втрачає на фронті. Зазначається, що такі темпи спостерігаються протягом останніх трьох місяців.

Тим часом WSJ пише, що перемога РФ не є неминучою. Зокрема про це свідчать локальні наступи українських захисників, які демонструють труднощі Росії в прориві оборони. Видання також наголошує на тому, що військова машина Росії почала збавляти оберти у наборі добровольців.

