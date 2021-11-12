На відео можна помітити, як з мосту буквально сипляться уламки.

Міст Патона у Києві продовжує руйнуватися.

Кілька Telegram-каналів сьогодні оприлюднили відео, на якому видно плачевний стан мосту Патона між лівим та правим берегом столиці. На відео можна помітити, як з мосту буквально сипляться уламки: під час відеозйомки з мосту Патона до Дніпра почали летіти камені та шматки граніту.

У той час, як знизу від мосту відпадають частини конструкції, ним триває активний рух автомобілів.

Своєю чергою, у "Київавтодорі" стверджують, що розтиражоване ЗМІ відео - кількатижневої чи -денної давнини, повідомляє "Сегодня".

Ба більше, комунальна компанія запевняє, що у воду падало каміння та речі безпритульних, які живуть під мостом на теплотрасі.

"Відео однозначно не нове, але такий інцидент справді був. Співробітниками КП "Київавтодормост" встановлено, що у воду мосту впали речі безпритульних. Вони живуть під мостом Патона на теплотрасі. У воду впали речі безпритульних та каміння, яке вони принесли на теплотрасу, де обладнали своє житло. Конструкції від мосту Патона у воду не падали", – виправдалися в Київавтодорі.

Зазначимо, міст Патона був введений в експлуатацію 5 листопада 1953 року, переправа давно потребує капітального ремонту, проте нині міст уже перебуває у критичному стані. На його реконструкцію необхідно не менше 5 мільярдів.

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту при цьому немає робітників, а закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

У "Київавтодорі" повідомили, що огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту моста його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежувати рух транспорту. Його планують розширити з 7 до 8 смуг і облаштувати на ньому дві велосипедні доріжки.

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Автор: Вікторія Гордієнко