На мосту знову прорвало тепломережу, причому у двох місцях.

У середу, 21 липня на мосту імені Євгена Патона в столиці прорвало трубу. У Дніпро з неї полився потужний фонтан води.

Відповідне відео опублікував "Київ Оперативний".

У "Київтеплоенерго" порталу "Сегодня" підтвердили, що на мосту знову прорвало тепломережу, причому у двох місцях.

Читайте такожНа трасі Київ-Одеса стався зсув ґрунту, дорога частково обвалилася (фото)Відзначимо, що попередній прорив тепломережі на мосту Патона трапився всього 10 днів тому, 11 липня. Пошкодження тепломережі під мостом Патона сталося під час гідравлічних випробувань.

Столичні чиновники відзначили, що пошкоджений магістральний трубопровід був побудований в 1962 році. Він забезпечує постачання теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках.

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Автор: Ольга Броскова