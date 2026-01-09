Затримки майже на 7 годин: 'Укрзалізниця' попередила про запізнення десятків поїздів

Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух.

Державна "Укрзалізниця" наразі має затримки обумовлені обледенінням контактної мережі. Затримано 42 поїзди, з яких 18 поїздів далекого сполучення та 24 приміських.

Відповідно до повідомлення пресслужби перевізника, найбільші затримуються наступні поїзди:

79/80 Львів - Дніпро (+6:42);

63/64 Перемишль - Харків (+6:17);

111/112 Львів - Ізюм (+6:17);

5/6 Ясіня - Запоріжжя (+6:07);

45/46 Харків - Ужгород (+5:45);

61/62 Дніпро - Івано-Франківськ (+5:45);

41/42 Дніпро - Трускавець (+5:41).

Повний перелік поїздів, прибуття яких затримуються можна дізнатись на сайті.

Крім того, відправлення поїзда №766 Одеса - Київ відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці.

"Прямо зараз оперативники "Укрзалізниці" розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом", - додали в УЗ.

Удар Росії по Україні 9 січня - останні новини

Через масовану атаку РФ на Київ 9 січня загинуло четверо людей. Цілями комбінованої атаки окупантів стали кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

