Вибухівки на станції метро київського метрополітену «Хрещатик» не виявлено.
Про це прес-служба столичної підземки повідомляє у Twitter.
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«Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!», - зазначається у повідомленні.
Замінування метро Києва
Як повідомляв УНІАН, близько години тому після анонімного дзвінка про мінування станцію метро «Хрещатик» та пересадковий вузол зачинили на вхід та вихід.
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