Вибухівки на станції метро київського метрополітену "Хрещатик" не виявлено

Близько години тому після анонімного дзвінка про мінування станцію метро «Хрещатик» та пересадковий вузол зачинили на вхід та вихід.

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