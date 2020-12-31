У підземці хочуть зробити перебування пасажирів у метрополітені більш комфортним.

У Києві на станції «Контрактова площа» 31 грудня запрацював годинник, що показує час до прибуття поїзда метро.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображатиметься із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року», - йдеться в повідомленні.Читайте такожЗ'явився перелік маршрутів наземного транспорту в Києві, який сьогодні працюватиме довше

При цьому зазначається, що система буде підключена до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться.

«Крім того, на екранах буде відображатися поточний час, дата, погода та інша цікава інформація. Ми хочемо зробити перебування пасажирів у метрополітені більш комфортним», - розповів директор ТОВ «Транс-медіа» Олег Хаврук.

Зазначається, що розробку та запуск системи компанія реалізувала без залучення коштів бюджету та метрополітену.

«Побажання такої послуги висловили 10 тис. киян, підписавши петицію. І ми знайшли партнерські можливості її впровадити», - зазначив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

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Автор: Надя Пришляк