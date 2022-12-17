Водночас у місті курсують автобуси та маршрутні таксі.

У місті Миколаїв сьогодні, 17 грудня, тролейбуси і трамваї не працюють, однак містом курсують 213 маршрутних таксі.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram, сьогодні на маршрути вийшли 232 одиниці громадського транспорту.

"Сьогодні тролейбуси та трамваї в Миколаєві не працюють", - заявив Сенкевич.

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Він розповів, за якими маршрутами сьогодні курсуватимуть автобуси КП "Миколаївпастранс", додавши, що працює новий маршрут.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

16 грудня російські окупанти в черговий раз вчинили масштабну ракетну атаку по Україні.

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