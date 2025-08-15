Новий уряд створив спеціальний фонд у розмірі 500 млрд євро для модернізації інфраструктури.

Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнайдер звільнив генерального директора Deutsche Bahn Річарда Лутца. За його словами, неефективний державний залізничний оператор потребує "перезавантаження" з точки зору управління і структури.

Видання Euractiv пише, що компанія Deutsche Bahn (DB) повністю належить федеральному уряду і домінує у сфері пасажирських залізничних перевезень у Німеччині, але впродовж багатьох років страждає від зниження продуктивності та якості обслуговування, прославившись хронічними затримками.

"Зараз ми працюємо над причинами поточної ситуації, в якій перебуває залізниця", - заявив Шнайдер.

За його словами, для усунення недоліків DB знадобиться "перезавантаження" структур і кадрового складу.

"Ситуація в Deutsche Bahn драматична, особливо якщо подивитися на задоволеність клієнтів, пунктуальність і прибутковість", - сказав міністр транспорту.

Він заявив, що міністерство тепер працюватиме над завершенням "Програми із задоволення потреб залізничних клієнтів" у рамках плану реформування DB перед призначенням нового генерального директора. Стратегія має бути представлена 22 вересня.

Новий уряд також створив спеціальний фонд у розмірі 500 мільярдів євро для модернізації інфраструктури, частина якого буде спрямована на модернізацію залізничної мережі.

Шнайдер сказав, що сподівається представити стратегію і наступника Лутца "у відносно короткі терміни".

Варто зазначити, що минулого місяця компанія повідомила про збиток у розмірі 760 мільйонів євро за перше півріччя, що на 1 мільярд євро менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Газета The Washington Post писала, що німецька залізниця за 30 років недофінансування занепала. При цьому поїзди постійно запізнюються, а їхній стан залишає бажати кращого.

Зазначається, що 80% затримок у міжміському сполученні спричинені старою, зношеною і перевантаженою інфраструктурою. Це стосується численних несправностей залізничних об'єктів

Цього року міністерство фінансів Німеччини виділило рекордні 25 мільярдів доларів на залізничну інфраструктуру.

