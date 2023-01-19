Пропонується встановити адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом, не обладнаним сезонними шинами.

У Верховній Раді України пропонують встановити додаткові обмеження на допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі.

Відповідний законопроект групи депутатів зареєстровано в парламенті. Йдеться про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності транспортних засобів (№8369).

Ним пропонується встановити, що з 1 листопада по 31 березня не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу не більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані всесезонними та/або зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.

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Також з 1 листопада по 31 березня не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.

Крім того законопроектом пропонується встановити, що керування водієм транспортним засобом, не обладнаним зимовими та/або всесезонними шинами у період з 1 листопада по 31 березня, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Зміни у ПДР щодо використання шин по сезону

Ще минулого року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подав до уряду проєкт постанови про внесення змін до Правил дорожнього руху.

Запропоновані зміни стосуватимуться порядку використання фар, а також шин за сезонами. У проєкті постанови визначено терміни "шина літня", "шина зимова", "шина усесезонна".

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