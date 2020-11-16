Автобуси будуть перевозити хворих, які потребують госпіталізації.

Автобусне управління Варшави пристосувало два автобуси для перевезень пасажирів з COVID-19, що вимагають госпіталізації.

Про це повідомляє ЦТС.

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Автобуси можуть використовуватися в екстрених ситуаціях. В автобусах було встановлено щільну перегородку, що відокремлює кабіну водія від салону. Прибрали два ряди сидінь, а на їх місці встановили сталеві конструкції для транспортування кисневих балонів.

Також демонтували валідатори та квитковий автомат. До пасажирських місць були проведені кисневі установки, які кріпляться стельовими кронштейнами. Також автобуси обладнали радіоприймачем для забезпечення зв'язку між водієм і медперсоналом.

Кожен автобус розрахований на перевезення 22 пацієнтів, яких можна транспортувати сидячи.

Готовність працювати на таких автобусах вже висловили 11 водіїв. Переобладнання кожної машини обійшлося приблизно в 5 тис. злотих (близько 1,1 тис.євро).

Коронавірус у світі: свіжа статистика

За даними Інституту Хопкінса, станом на ранок 16 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі перевищила 54,3 мільйона. Так, з початку пандемії зафіксовано 54 369 609 лабораторно підтверджених випадків захворювання. З них 1 317 131 людина померла, а 34 954 629 - одужали.

Коронавірус в Україні: дані на 16 листопада 2020

Станом на ранок 16 листопада в Україні виявили 9832 нових випадки зараження коронавірусом. Також зафіксовано 94 летальних випадки, 2753 пацієнти одужали. Госпіталізовано - 1100 осіб.

Добовий показник захворюваності covid-19 традиційно знизився після вихідних, але продовжує триматися на високому рівні. Днем раніше захворіло 10681 осіб, 14 листопада було 12524 (антирекорд.).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 545 689 осіб; одужало - 244197 осіб; летальних випадків - 9697; проведено ПЛР-тестувань - 3 941 651.

Активними хворими станом на 16 листопада 2020 року були 291 795 осіб.

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Автор: УНІАН