При цьому, за словами міністра, французька сторона йде назустріч і рухається у бік локалізації.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що контракт із французьким концерном Alstom на постачання "Укрзалізниці" 130 електролокомотивів підпишуть до кінця цього року.

Про це він сказав під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

"У нас вже є постанова уряду, підписано міжурядову угоду. Ми рухаємося у бік підписання реального контракту. Я впевнений: до кінця цього року його буде підписано", - сказав міністр.

При цьому, за словами Кубракова, французька сторона йде назустріч і рухається у бік локалізації.

Читайте такожDeutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні з 2022 рокуКупівля французьких електровозів: що відомо

У рамках ратифікованої Верховною Радою рамкової угоди "Укрзалізниця" придбає у французької компанії Alstom 130 вантажних електротягів, загальна сума контракту – 882,5 млн євро.

При цьому концерн Alstom готовий підвищити рівень локалізації у контракті на поставку електровозів в Україну до 35%.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Автор: Богдан Слуцький