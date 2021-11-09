Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що контракт із французьким концерном Alstom на постачання "Укрзалізниці" 130 електролокомотивів підпишуть до кінця цього року.
Про це він сказав під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця".
"У нас вже є постанова уряду, підписано міжурядову угоду. Ми рухаємося у бік підписання реального контракту. Я впевнений: до кінця цього року його буде підписано", - сказав міністр.
При цьому, за словами Кубракова, французька сторона йде назустріч і рухається у бік локалізації.
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У рамках ратифікованої Верховною Радою рамкової угоди "Укрзалізниця" придбає у французької компанії Alstom 130 вантажних електротягів, загальна сума контракту – 882,5 млн євро.
При цьому концерн Alstom готовий підвищити рівень локалізації у контракті на поставку електровозів в Україну до 35%.
Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту.
За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.