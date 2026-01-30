РФ вже майже добу безперервно атакує важливу залізничну станцію, - УЗ

Оскільки об’їзний автобусний маршрут та пересадка з автобусів на потяги у Дніпрі займають час, то варто очікувати на певні затримки рейсів.

Атака на залізничну інфраструктуру станції Синельникове триває понад добу, рух потягів тимчасово обмежено до Дніпра. Як повідомляє "Укрзалізниця", від учора російські окупанти завдали вже 7 ударів безпілотниками по залізничній інфраструктурі станції. Повітряна тривога у регіоні триває вже 16 годин поспіль.

"Пошкоджено вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережу, а також адміністративні й виробничі будівлі", - зазначили в "УЗ" і додали, що постраждалих немає.

Так, реагуючи на загрозу, моніторингова команда та диспетчери "УЗ" продовжують обмеження руху між Дніпром та Запоріжжям.

"Сьогодні всі поїзди, що за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, вирушають із Дніпра, пасажирів усіх вечірніх поїздів довозимо автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" також пояснили, що оскільки об’їзний автобусний маршрут та пересадка з автобусів на потяги у Дніпрі займають час, то варто очікувати на певні затримки рейсів.

"Наприклад, поїзд №731 Дніпро - Київ відправився із затримкою 48 хвилин, але вже надолужує відставання. Наші поїзні бригади зможуть точніше зорієнтувати щодо часу прибуття на кінцеву станцію після відправки з Дніпра та координації з диспетчерами", - зазначили в "УЗ".

Вони закликали людей уважно слухати оголошення на вокзалах, інформацію від поїзних бригад та стежити за пуш-сповіщеннями у застосунку "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" продовжує моніторинг повітряних загроз і відновить рух поїздів звичним маршрутом після стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на залізниці

Як повідомляв УНІАН, через ворожі атаки "Укрзалізниця" впроваджує нові обмеження, аби зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників.

Було повідомлено, що у зв'язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині 30 січня не курсуватимуть деякі приміські потяги.

Крім того, "УЗ" вимушено обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників біля маршрутів курсування поїздів.

