'Укрзалізниця' обмежила рух між двома великими містами: як курсуватимуть поїзди

УЗ відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

"Укрзалізниця" вимушено обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників біля маршрутів курсування поїздів.

Як повідомляє пресслужба перевізника, є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

За словами пресслужби компанії, спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери. Пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом.

В УЗ також просять пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.

В компанії запевнили, що "Укрзалізниця" посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів та відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

28 січня через російські атаки "Укрзалізниця" ввела обмеження, щоб зменшити ризики для пасажирів і для самих залізничників. Тимчасово обмежується низка сполучень, зокрема на Харківщині. На окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху.

30 січня у зв'язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині не курсуватимуть деякі приміські поїзди.

