При цьому скасовано один поїзд з Харкова через насиченість рейсів.

"Укрзалізниця" додає евакуаційні рейси з міст, де зараз спостерігається найбільший попит пасажирів.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

Це, зокрема, такі рейси, як "Інтерсіті+" з Дарниці (Лівий берег Києва) до Львова сьогодні о 13:00, рейс Кривий Ріг - Чоп о 15:00 і рейс Дніпро - Львів о 19:00.

"При цьому рейс 724 Харків-Львів о 17:00 скасовано через насиченість рейсів з Харкова. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на вокзалах і оперативно коригувати графік евакуаційних поїздів. Перший ранковий "Інтерсіті+" відправився з Харкова, ще два потяги очікують посадки", - йдеться в повідомленні.

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