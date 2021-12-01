Цього року компанія вже отримала 10 зі 100 нових вагонів українського виробництва.

"Укрзалізниця" отримала ще п'ять нових купейних вагонів, виготовлених на "Крюківському вагонобудівному заводі".

Як повідомили в прес-службі компанії, вагоні придбані завдяки фінансуванню з державного бюджету, тобто коштами платників податків.

Зазначається, що нові вагони обладнані сповивальними столиками, екологічно чистими туалетами, системами відеоспостереження у загальних зонах вагонів, системою сучасного кондиціонування повітря, розетками та USB-портами, а також сигналізацією в кожному пасажирському купе. Вагони мають збільшений об'єм багажного відділення, а також покращене освітлення: всередині кожного купе встановлений пульт регулювання освітлення з 4 режимами, індикатором зайнятості вбиральні та кнопкою виклику провідника.

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"Загалом у 2021 році компанія вже отримала 10 зі 100 нових вагонів вітчизняного виробництва. До кінця року передбачено отримати ще 10 нових вагонів", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що 10 нових вагонів курсуватимуть найдовшим в країні маршруті, що поєднує 16 міст. "Маршрут поїзда №5/6 Маріуполь — Ворохта, Рахів був розроблений спеціально для нового графіка пасажирських перевезень. Спальні вагони, виробництва КВБЗ також курсуватимуть по обороту у складі поїзда №77/78 сполученням Харків — Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Перевізник також нагадав, що "Крюківський вагонобудівний завод" має побудувати та поставити компанії 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі.

"У 2021 році у бюджеті України передбачено виділення 3 млрд грн на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень", - додали в УЗ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури планує додатково замовити у Крюківського вагонобудівного заводу виробництво двадцяти дизель-поїздів. Це має відбутися після того, як підприємство виконає попереднє замовлення з виготовлення п’яти дизель-поїздів.

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Автор: Олександр Топчій