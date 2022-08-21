Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано.

"Укрзалізниця" з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з та до Харкова 23-25 серпня.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "УЗ".

"У зв'язку із введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, "Укрзалізниця" з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати", - мовиться у дописі.

Зазначається, що приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Харківській області протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме півтори доби - із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

"Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та в укриттях - це наша безпека", - наголосив голова ОВА.

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