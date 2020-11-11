Також "Укрзалізниця" планує у 2021 році побудувати 3 тисячі нових вагонів і капітально відремонтувати та модернізувати понад 20,5 тисяч старих вагонів.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в рамках фінансового плану на 2021 рік планує відремонтувати 313 локомотивів і вкласти в це понад 4 млрд грн капітальних інвестицій.

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на члена правління Франтішека Буреша.

Читайте також"Укрзалізниця" відновила продаж квитків до міст "червоної зони"

За його словами, компанія ставить перед собою мету перевозити 1 млн тонн вантажів щодня і для потрібно підвищити рівень надійності вантажних локомотивів.

Згідно з даними Міністерства інфраструктури, на сьогодні на балансі компанії складаються 1944 теплотяги та 1627 електротяги.

Також "Укрзалізниця" планує у 2021 році побудувати 3 тис.нових вагонів і капітально відремонтувати та модернізувати понад 20,5 тис. старих вагонів.

Буреш зазначив, що компанія розраховує на підтримку держави в цих планах.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Хронологія подій

Компанія "Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн. З цієї суми 7 млрд грн будуть спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів, 4,1 млрд грн – в локомотивне господарство. На оновлення залізничної інфраструктури планується направити 9,4 млрд грн, а на пасажирські перевезення - 2 млрд грн.

За словами голови "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в компанії прострочено капітальний ремонт близько 40% локомотивного складу і спостерігається плачевний стан контактного проводу.

Також у 2021 році «Укрзалізниця» планує розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електротягів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець