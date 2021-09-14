Відповідні розпорядження були прийняті під час засідання уряду.

Кабінет міністрів призначив Євгена Кузькіна головою Державного агентства автомобільний шлях України, а Микиту Лагуніна - тимчасовим керівником Державної служби України з безпеки на транспорті.

Відповідні розпорядження були прийняті під час вчорашнього засідання уряду та оприлюднені на Урядовому порталі.

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Кузькін до цього працював першим заступником голови "Укравтодору" і, згідно з розпорядженням, очолюватиме цю структуру до 19 травня 2022 року.

Лагунін був призначений у зв'язку з тим, що за власним бажанням з посади голови "Укртрансбезпеки" звільнився Єгор Прокопчук, який очолював службу з Вересня 2020 року.

Кадрові перестановки в "Укравтодорі":

Верховна Рада 20 травня призначила голову "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури. Тимчасовим керівником "Укравтодору" уряд призначив Євгена Кузькіна.

27 серпня 2021 року уряд обрав переможця конкурсу на посаду керівника "Укравтодору".

Автор: Дмитро Шварц