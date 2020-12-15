Замовлення можна зробити при оформленні проїзного документа онлайн або в касі.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця "ввела можливість замовлення бізнес-ланчу у швидкісні поїзди "Інтерсіті+".

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Про це передає прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на в.о. члена правління, директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського.

"АТ" Укрзалізниця "ввела можливість замовити у швидкісні поїзди "Інтерсіті+" бізнес-ланч. Пасажир на вибір може спробувати м'ясний або вегетаріанський варіанти ланчу. Замовлення можна зробити при оформленні проїзного документа онлайн або в касі", - цитує прес-служба його слова.

Як годуватимуть у поїздах далекого прямування

Перцовський також повідомив, що компанія розглядає кілька варіантів організації послуг харчування в поїздах далекого прямування.

"Перший - те, як відбувається зараз в плацкартних і купейних вагонах - комісійний продаж дуже вузького асортименту: чаю та снеків. Другий - продаж більш широкого асортименту продуктів, які розігріваються в поїзді, - зокрема, як це відбувається зараз в поїздах "Інтерсіті". Третій - партнерство з сервісами доставки харчування, чиї кур'єри можуть привозити замовлення на станції, через які проходять поїзди", - сказав він.

За його словами, "Укрзалізниця" зараз проводить опитування пасажирів, який саме сервіс для них буде зручніше, і вже наступного року планує запустити пілотний проект.

"У першому півріччі 2021 року оголосимо конкурси та проведемо кілька пілотних проектів, щоб протестувати різні моделі. Ті з них, які виявляться успішнішими, будемо масштабувати на всю залізницю", - сказав Перцовський.

Що цьому передувало

З 1 грудня "Укрзалізниця" відновила реалізацію чайно-кавової продукції в пасажирських поїздах.

Компанія розглядає можливість інтеграції в систему онлайн-продажів квитків на поїзд функції замовлення їжі.

Довідка УНІАН.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець