У разі порушення правил дорожнього руху штраф може бути виписаний як на машину, так і на водія.

В Україні для ФОПів запустили нову функцію контролю за штрафами ПДР.

Йдеться про сервіс "Штрафи UA", за допомогою якого водії можуть не тільки сплатити штраф, а й перевірити статус та історію виплат.

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Перевірити наявність штрафів в додатку можна за номером водійського посвідчення, ІПН, або за серією і номером штрафу.

Крім того, відтепер контролювати оплату штрафів за порушення ПДР можуть підприємці. Ця функція допомагає контролювати оплату всіх штрафів за порушення ПДР по всіх транспортних засобах, які вони використовують для ведення бізнесу.

Так, нова можливість сервісу дозволяє контролювати до 10 машин і отримувати повідомлення не тільки по штрафах ПДР, які оформлені на автомобілі, але і по штрафах, які були виписані на водіїв. Це дозволяє керівнику підприємства отримувати повідомлення про нові штрафи в момент фіксації порушень і перевіряти статуси їх погашення.

У той же час нова функція допомагає формувати культуру відповідального водіння серед співробітників підприємства. Для цього необхідно встановити сервіс на смартфонах водіїв, що дозволить отримувати аналітику про стиль водіння кожного найманого працівника і використовувати її для формування системи мотивації.

Якщо порушення виявила система автоматичної фіксації, постанову буде оформлено на власника машини, а не на водія, який був у цей момент за кермом. Тоді власник авто отримає повідомлення і буде змушений розбиратися з усіма проблемами самостійно. А працівники можуть змінювати один одного, так ніколи й не отримавши стягнення;

Якщо порушення зафіксував інспектор патрульної поліції, постанова оформляється на водія. Але тоді несплачений співробітником штраф може "зависнути" на автомобілі з усіма наслідками, що випливають, аж до арешту транспортного засобу.

Зараз функція контролю штрафів ПДР для підприємців вже доступна в сервісі Штрафи UA, який працює на операційній системі iOS. Найближчим часом вона з'явиться в додатку на Android.

Штрафи в Україні

Зараз штрафи в Україні за перевищення швидкості такі:

перевищення ліміту більш ніж на 20 км/год - 255 гривень;

перевищення на 50 км/год і більше - 510 гривень;

перевищення швидкості, яке призвело до створення аварійної ситуації — 680 гривень (з можливістю позбавлення прав).

У разі cплати в десятиденний термін з дати виписаної постанови передбачена знижка 50%.

Встановлений термін оплати штрафу - 30 днів після набрання чинності цієї постанови в силу. Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів до вищого органу або суду.

Техогляд в Україні

З 1 травня 2019 року в Україні набули чинності нові правила проходження обов'язкового технічного контролю (ВТК).

В Україні на цей час техогляд обов'язковий для вантажних автомобілів, таксі, автобусів і транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі. Крім того, техогляд мають проходити легкові авто, які використовуються в комерційних цілях.

Повернення в Україні обов'язкового техогляду особистого автотранспорту не допоможе знизити аварійність на дорогах, але створить додаткове джерело корупції. Таку думку висловив автоюрист Денис Конюшко, аналізуючи відповідну ініціативу української влади.

26 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Україні хочуть зробити обов'язковим техогляд транспорту.

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Автор: УНІАН