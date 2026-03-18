Європейська авіакомпанія скасує тисячу рейсів через зростання цін на пальне, - ЗМІ

Авіакомпанія SAS заявила, що буде змушена підвищити ціни, якщо криза триватиме довго.

Авіакомпанія Scandinavian Airlines (SAS) у квітні скасує тисячу рейсів через стрімке зростання цін на пальне на тлі конфлікту на Близькому Сході, пише The Independent.

Генеральний директор SAS Анко ван дер Верфф попередив, що авіакомпанія буде змушена підвищити ціни, якщо криза триватиме довго, і вже прийняв рішення скасувати деякі рейси, щоб заощадити кошти.

"Ми скасовуємо кілька сотень рейсів у березні, але намагаємося максимально зберегти пасажиропотік. Після Великодня ми побачимо більше скасованих рейсів, оскільки в цей період завжди спостерігається спад. У квітні це буде щонайменше тисяча рейсів", - зазначив гендиректор компанії.

При цьому авіакомпанія виконує понад 5 тисяч рейсів на тиждень.

Крім того, в авіакомпанії повідомили, що середня вартість рейсу зросте на 500 шведських крон (53,58 доларів), а трансатлантичний рейс буде дорожче приблизно на 2 700 шведських крон (біля 289 доларів).

"Ціна на авіаційне пальне подвоїлася за десять днів. Хоча ми намагаємося максимально компенсувати зростання витрат, це удар, який безпосередньо вражає авіаційну галузь", - додав Верфф.

Речниця SAS Александра Ліндгрен Каукджі повідомила, що постраждалі клієнти були проінформовані і їм запропонували перебронювання на інші рейси.

Вплив війни в Ірані на ринок авіації

4 березня повідомлялося, що війна в Ірані торкнулася пасажирських перевезень не лише на Близькому Сході, але й у всьому світі. Авіакомпаніям довелося шукати альтернативні маршрути польотів, паралельно задовольняючи підвищений попит мандрівників, що призвело до різкого зростання цін на авіаквитки.

18 березня стало відомо, що через війну в Ірані туристи бажають не ризикувати літати через регіон Близького Сходу і стали виявляти підвищений інтерес до прямих далекомагістральних рейсів.

