Затримуються потяги з Варшава-Київ, Одеса-Ковель, Київ-Ковель тощо.

Через масовану ракетну атаку, яку здійснила російська армія по Україні, затримується низка потягів. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Йдеться, що по всій країні масовані обстріли, сталися точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована. Водночас відзначається, що є певні збої у графіку пересування поїздів.

"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи понад годину для 6 поїздів, але там працюють резервні теплотяги, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", - сказано у заяві залізничного перевізника.

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Зокрема, затримуються такі потяги:

№19/20 Хелм-Київ-Пас. (+1:23);

№67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+01:23);

№77/78 Одеса-Головна-Ковель-Пас. (+1:11);

№1/2 Харків-Пас.-Івано-Франківськ (+1:02);

№003/004 Запоріжжя-1-Ужгород (+01:40);

№97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+0:54);

№201/202 Харків-Пас.-Ворохта (+01:02);

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:38).

Ракетний удар про Україні 28 листопада - головні новини

Зранку 28 листопада Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Ввечері ворог запустив дрони, а ближче до ранку у небо злетіли сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, також росіяни запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Через атаку на Рівненщині понад 280 тисяч абонентів без світла, є перебої з водою, потужні вибухи чули жителі Стрия, Луцька, Вінниччини, Хмельницького. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці, попередньо, на відкриту територію. У Луцьку проблеми з електропостачанням тощо.

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