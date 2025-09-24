Росіяни бʼють по залізниці, щоб зупинити пасажирські поїзди та посіяти паніку серед людей.

З середини літа росіяни активізували удари по українській залізничній інфраструктурі. Окупаційна армія застосовує в середньому шість-сім дронів-камікадзе "Шахед" майже щоночі.

"Перша мета РФ - посіяти паніку серед пасажирів, друга - завдати удару по економіці. Це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі", - повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Reuters.

За його словами, російський військово-промисловий комплекс значно збільшив виробництво далекобійних безпілотників. Раніше у них не було можливості бити по окремим локомотивам.

"Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник, такий як "Шахед", вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "Шахеди" для ураження окремих локомотивів, а не лише стратегічних цілей", - зазначив голова "Укрзалізниці".

При цьому, попри систематичні удари, транзит військових вантажів не постраждав. З літа росіяни атакували п'ять чи шість ключових залізничних вузлів.

"Вони діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди та посіяти паніку та недовіру серед людей", - зазначив Перцовський.

За оцінками Світового банку, близько 30% української залізниці знаходиться в стані "пошкодження-відновлення".

Удари Росії по залізничній інфраструктурі - головні новини

Один із найсерйозніших ударів росіян по українській залізниці стався в ніч на 17 вересня. Тоді ворог завдав комплексної атаки по підстанціях, через що затримки на деяких маршрутах становили до семи годин.

На наступний день, 18 вересня, росіяни також атакували кілька регіонів України, зокрема під ударами були Полтавська та Київська області. Однією з цілей була залізнична інфраструктура в Миргородському районі. Відбулося знеструмлення кількох ділянок, були задіяні резервні тепловози.

Унаслідок чергового російського обстрілу в ніч на 23 вересня пошкоджено залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області, через що затримки на низці маршрутів складали від 1 до 3 годин.

