До керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В / фото REUTERS
Кабмін дозволив керувати вантажними автомобілями особам, які мають посвідчення водія категорії В. Проте цей дозвіл діятиме лише у період воєнного стану.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на постанову уряду від 22 березня 2022 року №348.
Уряд постановив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МВС розповіли, що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори. У деяких випадках авто порушника навіть можуть відправити на штрафмайданчик.