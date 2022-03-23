Рішення прийнято на період воєнного стану.

Кабмін дозволив керувати вантажними автомобілями особам, які мають посвідчення водія категорії В. Проте цей дозвіл діятиме лише у період воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на постанову уряду від 22 березня 2022 року №348.

Уряд постановив, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МВС розповіли, що загрожує водіям, які продовжать використовувати відеореєстратори. У деяких випадках авто порушника навіть можуть відправити на штрафмайданчик.

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