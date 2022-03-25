Виїхати з Києва на особистому транспорті дуже важко - краще скористатися поїздом.

Столиця України сильно постраждала під час війни з Росією. Кияни продовжують тікати від вибухів і обстрілів на захід України або закордон. Виїхати на своєму транспорті зі столиці важко, але для бажаючих покинути місто діють безкоштовні евакуаційні поїзди.

Проїзд у поїздах безкоштовний, пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло.

Евакуаційні поїзди з Києва 25 березня

00:40 - 130/129 Івано-Франківськ - Кременчук

01:00 - 754 Дарниця - Харків-Пас.

01:36 - 17/18 Ужгород - Харків-Пас.

03:42 - 21/22 Харків-Пас. - Трускавець

04:01 - 149/150 Чернівці - Полтава Південна

04:16 - 1/2 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

05:05 - 138/138 Лозова - Хмельницький

05:40 - 142/141 Львів - Лозова

07:05 - 722 Дарниця - Харків-Пас.

08:30 - 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

09:00 - 717 Дарниця - Львів

11:46 - 45/46 Ужгород - Лозова

13:09 - 142/141 Лозова - Львів

14:07 - 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

14:07 - 749/750 Київ-Пас - Відень

14:25 - 769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський

14:25 - 757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський

15:02 - 55/56 Київ-Пас - Рахів

17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів

17:07 - 743 Дарниця - Львів

17:09 - 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 - 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 - 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 - 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 - 43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 - 67/68 Київ-Пас - Варшава

19:13 - 909/910 Київ-Пас - Хелм

19:48 - 95/96 Київ-Пас - Рахів

20:05 - 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 - 49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 - 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 - 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 - 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 - 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 - 98/97 Київ-Пас - Ковель

21:28 - 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний

21:33 - 149/150 Полтава Півд - Чернівці

21:50 - 17/18 Харків-Пас. - Ужгород

22:22 - 7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:27 - 45/46 Лозова - Ужгород

22:37 - 91/92 Київ-Пас - Львів

22:40 - 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ

22:49 - 138/137 Хмельницький - Лозова

23:46 - 771/772 Київ-Пас - Хмельницький

23:59 - 139/140 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський

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