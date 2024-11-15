Попит на "‎американців"‎ впав практично на 12% / фото REUTERS

У жовтні в нашій країні зареєстровали майже 2,7 тисячі вживаних легковиків зі США. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром

Якщо порівнювати цей показник з цифрами жовтня минулого року, то попит на "‎американців"‎ впав практично на 12%. Найбільш популярними в цьому сегменті залишаються бензинові автомобілі (42%), однак електрокари вже майже впритул наблизились до них (40%). 

Зазначимо також, що дві з трьох найпопулярніших моделей в цьому сегменті виявились електромобілями від компанії Tesla. 

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Загалом ТОП-5 виглядає так: 

  • Tesla Model Y – 285 одиниць;
  • Tesla Model 3 – 274;
  • Jeep Cherokee – 158;
  • Ford Escape – 151;
  • Volkswagen Passat – 151. 

Експерти підрахували, що середній вік американських авто з пробігом, які поповнили у жовтні вітчизняний автопарк дорівнює 5,6 року.

Американські авто – що цікавого  

Нещодавно спеціалісти назвали 6 моделей американських авто, від купівлі яких варто утриматися через можливі проблеми – зокрема, з обслуговуванням. До списку потрапили Chrysler 300, Buick Encore GX, Ford Explorer, Dodge Caravan, Cadillac XT4 Sport та Lincoln Aviator. 

А раніше стало відомо, що спеціалісти зі США побудували "‎найшвидше у світі броньоване авто"‎. Основою для нього став електрокар Lucid Air Sapphire від американської компанії Lucid Motors. 

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