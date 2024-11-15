У жовтні в нашій країні зареєстровали майже 2,7 тисячі вживаних легковиків зі США. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.
Якщо порівнювати цей показник з цифрами жовтня минулого року, то попит на "американців" впав практично на 12%. Найбільш популярними в цьому сегменті залишаються бензинові автомобілі (42%), однак електрокари вже майже впритул наблизились до них (40%).
Зазначимо також, що дві з трьох найпопулярніших моделей в цьому сегменті виявились електромобілями від компанії Tesla.
Загалом ТОП-5 виглядає так:
- Tesla Model Y – 285 одиниць;
- Tesla Model 3 – 274;
- Jeep Cherokee – 158;
- Ford Escape – 151;
- Volkswagen Passat – 151.
Експерти підрахували, що середній вік американських авто з пробігом, які поповнили у жовтні вітчизняний автопарк дорівнює 5,6 року.
Американські авто – що цікавого
Нещодавно спеціалісти назвали 6 моделей американських авто, від купівлі яких варто утриматися через можливі проблеми – зокрема, з обслуговуванням. До списку потрапили Chrysler 300, Buick Encore GX, Ford Explorer, Dodge Caravan, Cadillac XT4 Sport та Lincoln Aviator.
А раніше стало відомо, що спеціалісти зі США побудували "найшвидше у світі броньоване авто". Основою для нього став електрокар Lucid Air Sapphire від американської компанії Lucid Motors.