Більше 15% вживаних авто, які у жовтні перейшли на українські номери були "американці".

У жовтні в нашій країні зареєстровали майже 2,7 тисячі вживаних легковиків зі США. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати цей показник з цифрами жовтня минулого року, то попит на "‎американців"‎ впав практично на 12%. Найбільш популярними в цьому сегменті залишаються бензинові автомобілі (42%), однак електрокари вже майже впритул наблизились до них (40%).

Зазначимо також, що дві з трьох найпопулярніших моделей в цьому сегменті виявились електромобілями від компанії Tesla.

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Загалом ТОП-5 виглядає так:

Tesla Model Y – 285 одиниць;

Tesla Model 3 – 274;

Jeep Cherokee – 158;

Ford Escape – 151;

Volkswagen Passat – 151.

Експерти підрахували, що середній вік американських авто з пробігом, які поповнили у жовтні вітчизняний автопарк дорівнює 5,6 року.

Американські авто – що цікавого

Нещодавно спеціалісти назвали 6 моделей американських авто, від купівлі яких варто утриматися через можливі проблеми – зокрема, з обслуговуванням. До списку потрапили Chrysler 300, Buick Encore GX, Ford Explorer, Dodge Caravan, Cadillac XT4 Sport та Lincoln Aviator.

А раніше стало відомо, що спеціалісти зі США побудували "‎найшвидше у світі броньоване авто"‎. Основою для нього став електрокар Lucid Air Sapphire від американської компанії Lucid Motors.

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