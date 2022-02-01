За словами прем'єр-міністра, український уряд вже розпочав переговори з урядом Польщі.

Україна та Польща планують з'єднати столиці країн швидкісною залізницею. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, переговори щодо цього вже почалися.

Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що український уряд вже розпочав переговори щодо будівництва залізничного сполучення Київ - Варшава з урядом Польщі.

"За ініціативи президентів України та Польщі ми розпочали діалог про поєднання швидкісною залізницею Києва та Варшави. А також розпочали реконструкцію, модернізацію й технічне переоснащення п’яти пунктів пропуску на українсько-польському кордоні", - сказав він.

Також Шмигаль розповів, що Україна та Польща розпочали переговори про підготовку до укладення Угоди про лібералізацію міжнародних транзитних вантажних перевезень Україна-ЄС.

"Українська й польська сторони напередодні домовилися про суттєве збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень. А також про скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням", - додав прем'єр-міністр.

Читайте такожПонад 60% українців підтримують союз між Україною, Польщею та Британією - опитуванняЯк повідомляв УНІАН, 31 січня Польща та Україна оприлюднили спільну заяву у сфері інфраструктури та домовилися про ряд покращень.

Зокрема, сторони домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням, а також узгодили суттєве збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

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