Українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

З 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Щойно на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - зазначив він.

Крім того, за його словами, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

"Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів. Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - додав очільник уряду.

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Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, які були на борту.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО).

У свою чергу авіакомпанія Ryanair в коментарі з приводу вимушеної посадки свого літака зазначила, що від білоруської сторони прийшло повідомлення про загрозу безпеці на борту лайнера. При цьому перевізник не згадав, що його літак супроводжував Білоруський винищувач, а після посадки з рейсу зняли журналіста Романа Протасевича і його дівчину.

Низка європейських країн заявили про можливе введення санкцій проти Білорусі за даний інцидент. Крім того, деякі авіакомпанії негайно припинили використання повітряного простору Білорусі.

Україна також повністю припинить авіасполучення з Білоруссю і перенаправить всі рейси в обхід її повітряного простору. А Литва і Великобританія вже заборонили прибувати в країну літакам, які слідують через Білорусь.

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Автор: Леся Лещенко