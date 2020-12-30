Камери встановлено на найбільш аварійних ділянках дороги.

У Львівській області на трасі встановлено нові камери відеофіксації, які за 10 годин роботи зафіксували понад 800 порушень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Камери встановлені біля населених пунктів, де дозволена швидкість обмежена 50-ма кілометрами на годину.

На цей момент у Львівській області встановлено три камери, причому всі три знаходяться на трасі Київ-Чоп.

Перша камера встановлена біля райцентру Буськ і фіксує швидкість автомобілів, які їдуть у напрямку Львова.

Дві інші камери встановлені біля села Солонка, там камери контролюють швидкість автомобілів в обох напрямках.

Система відеофіксації порушень ПДР в Україні

З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.

За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.

З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, вчинені іноземними громадянами, які в'їхали на своїх авто на територію України, та громадянами України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації.

У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну виноситься рішення про заборону іноземцям в'їзду в нашу країну.

У разі, якщо власник авто на іноземних номерах, який є громадянином України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Станом на 2 грудня повідомлялося, що за два тижні 70 іноземців отримали постанови про штрафи.

8 грудня 2020 року в Києві розпочала роботу камера автоматичної фіксації порушень ПДР, яка реєструє рух по смузі громадського транспорту.

17 грудня 2020 року в Україні була запущена нова система відеоспостереження.

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Автор: УНІАН