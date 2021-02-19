Стан покриття на автошляхах державного значення у центральних та місцями у західних областях засніжений, в інших регіонах - переважно сухий.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") забезпечило проїзд по всіх автошляхах державного значення, використавши для цього 550 снігоочисних машин і 764 працівники.

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Про це повідомила прес-служба агентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що стан покриття на автошляхах у центральних та місцями у західних областях засніжений, в інших регіонах - переважно сухий.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні 6: 00 ранку сніг місцями випадав у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. Зокрема, за минулу добу шар снігу зріс до 1-5 см.

У Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях фіксується туман, а на решті території країни - без опадів.

"Температура повітря від -9 до -24°C, в Закарпатській області від -15 до +5°C", - сказано в повідомленні.

Прес-служба також повідомила, що на перевальних ділянках доріг без опадів.

"Покриття доріг переважно мокре, на Вишківському перевалі - місцями засніжене. Температура повітря від -5 до -15°C", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Згідно з прогнозом метеорологів, сьогодні практично у всіх областях України вигляне сонце, мороз трохи пом'якшиться. Найближчими вихідними в Україні спостерігатиметься підвищення температури.

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Автор: Павло Степанець