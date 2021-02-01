У перший день робочого тижня в столиці спостерігається щільний трафік на багатьох вулицях.

Станом на ранок 1 лютого на низці основних доріг Києва спостерігається щільний трафік.

Читайте такожСнігопад в Україні: на Одеській трасі утворився 30-кілометровий заторЯк свідчать дані карт Google, складна ситуація з рухом склалася на правому березі столиці.

Затори на мостах у Києві

Вранці спостерігаються значні затори на всіх мостах через Дніпро, крім Південного. Тягнучка утворилася на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом, в напрямку правого берега. Аналогічна ситуація склалася на Броварському проспекті перед мостом Метро. Перед південним мостом також виник затор.

Затори на Лівому березі Києва

Складна ситуація спостерігається на проспекті Романа Шухевича, починаючи від Троєщинського ринку, де сталося відразу дві ДТП. Тягнучка виникла на проспекті Соборності перед виїздом на міст Патона. Також ускладнено рух по Миколи Бажана, починаючи від метро "Позняки".

Крім цього, ускладнено рух на Миропільській, Братиславській, бульварі Перова та проспекті Визволителів.

Затори на правому березі Києва

На правому березі столиці спостерігається щільний трафік на низці вулиць. Зокрема, щільний трафік спостерігається на Набережному шосе і Набережно-Хрещатицькій. Складнощі в русі є на проспекті Перемоги ближче до центру і бульварі Тараса Шевченка. Також спостерігаються затори на бульварі Лесі Українки на ділянці ближче до центру.

Також є затори на Голосіївському проспекті и проспекті Валерія Лобановського.

Як не потрапити в пробку в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка-період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться-скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця-задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: Ірина Погоріла