Затори в Києві: що відбувається на вулицях і мостах столиці у понеділок зранку (карта)

Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення. УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 21 грудня. Дані взяті із сервісу Google Maps. Затори в Києві: ситуація на мостах Рух на Дарницькому та Русанівському мостах, а також мосту Патона ускладнено в напрямку правого берега. Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 21 грудня Так, у заторах стоять проспект Перемоги, вулиця Жилянська, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, Велика Окружна дорога, Голосіївський проспект, проспект Леся Курбаса, вулиця Юрія Іллєнка, проспект Степана Бандери, вулиця Набережно-Хрещатицька, проспект Героїв Сталінграда, проспект Степана Бандери, вулиця Кирилівська, вулиця Богатирська та вулиця Сім’ї Кульженків. Також ускладнено рух на вулиці Новій, вулиці Дев’ятого Травня, вулиці Михайла Максимовича, вулиці Кайсарова, вулиці Миколи Грінченка, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Набережно-Рибальській та Мінському проспекті. На лівому березі Києва у заторах стоять проспект Миколи Бажана, Бориспільське шосе, Дніпровська Набережна, Дарницьке шосе, проспект Соборності, проспект Юрія Гагаріна, Броварський проспект, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича та вулиця Оноре де Бальзака. Як не потрапити в затор в Києві Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них. Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові. Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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