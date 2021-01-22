Мясковського відсторонили від керівництва ОМТП для того, щоб провертати «буксирні схеми», пишуть ЗМІ.

Керівник Одеського морського торгового порту (ОМТП) Олексій Мясковський був відсторонений від своєї посади для того, щоб певні буксирні компанії, які близькі до керівництва Міністерства інфраструктури України та профільного парламентського комітету, змогли реалізовувати "схеми", за якими вони брали державні буксири в оренду за мінімальні кошти.

Про це повідомили Українські новини з посиланням на статтю інтернет-видання Delo.ua.

Автори матеріалу написали, що звільнення чиновника, який ледь не єдиний в галузі зміг продемонструвати швидке та чисте зростання показників свого підприємства - ОМТП дістався Мясковському від знаменитих "листонош" зі 110-мільйонними збитками, а всього через рік порт досяг 40-мільйонної прибутку - викликало подив у учасників ринку.

"Багато джерел сходяться на думці, що відсторонений керівник "перейшов дорогу" ряду нечистих на руку компаній, про афери яких в портах Великої Одеси ЗМІ пишуть вже багато місяців. Більш того, він "прикрив" ряд "схем", що квітли за колишнього керівника ОМТП Ігоря Ткачука, а також щосили протистояв тиску з боку так званого "бек-офісу" Мінінфраструктури та його ідеолога Павла Шевченка. Останній, разом зі своєю командою, за словами учасників ринку, неодноразово здійснював тиск на менеджмент держпортів, вимагаючи здавати в оренду державні буксири за мінімальними цінами для "своїх" буксирних фірм-прокладок. Чиновникам погрожували звільненням і проблемами з силовими структурами, і в разі Олексія Мясковського загрози були реалізовані", - йдеться в матеріалі.

В якості доказу інсайдери журналістів навели конкретний приклад: лише через день після відсторонення Олексія Мясковського, 3 найякісніших і ходових буксира Одеського порту - "Патріот", "Новатор" і "Ударник" - терміново, без тендера та навіть мінімальної спроби дотриматися законних процедур - оформлені для передачі в оренду компаніям, що афільовані з буксирного "прокладкою" "Нік-флот". За даними видання "Думская", держбуксири віддали за вельми невеликі гроші, які не дозволять оплатити навіть технічні регламентні роботи. Вночі з 21 на 22 січня "Ударник", "Новатор" і "Патріот" вирушили до миколаївського порту та вже приступили до роботи.

Інформацію про "буксирні схеми" підтверджують й Telegram-канали: "Два колишніх СБУшника (хоча чи бувають колишні), а нині відомі "професіонали" морегосподарського комплексу в особі заступника начальника АМПУ Кошина, і, тиждень тому призначеного до Одеського порту, Лутія сьогодні банально "гопнули" ОМТП"... Проблема в тому, що певна група людей, яка наближена до одного із заступників АМПУ, а саме до Кошина, хоче забрати ці буксири (ОМТП) без жодного тендеру. Умови тендеру прописані досить жорсткі та бажаючі просто не відповідає критеріям. Верхом цинізму є той факт, що передбачалося використовувати інфраструктуру вінницьких листонош, а саме ТОВку, яку ті зареєстрували ще в 2018 році, де в переліку засновників юридичної особи можна знайти 5 діючих капітанів одеських буксирів, що мають аж по 1% статутного капіталу, підприємства фрондуючих 3 мажоритарників з Вінниці".

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Автор: УНІАН