За словами Александра Віндмана, перемога Трампа може налаштувати Київ на підтримку своєї оборони.

Ймовірна перемога Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді не означатиме поразку України у війні. Про це у своїй статті для Foreign Affairs пише підполковник армії США у відставці та колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США Александр Віндман.

За його словами, щоб закінчити війну якнайшвидше та на вигідних для Києва умовах, Україні потрібно буде знову піти в наступ у 2025 році. При цьому для цього Києву потрібна підтримка Заходу, а "здатність і готовність Заходу допомогти залежатиме від результатів президентських виборів у США. А ось якби Гарріс перемогла, її адміністрація принаймні продовжила б політику адміністрації Байдена щодо підтримки України, вважає військовий:

Оцінюючи стан війни через три роки, нова адміністрація Гарріс могла б визначити, що для здійснення тиску на президента Росії Володимира Путіна та припинення конфлікту потрібна більш суттєва підтримка українських військових зусиль

При цьому, на його думку, інший результат виборів у США був би надзвичайно небезпечним для України, оскільки колишній президент Дональд Трамп і його напарник, сенатор від штату Огайо Венс очолили б ізоляціоністську адміністрацію, яка припинила б будь-яку підтримку США для України, відійшла б від європейської безпеки та зробила дружні кроки до Росії та інших авторитарних країн, водночас демонструючи ворожість до НАТО та інших "традиційних союзників".

"За цих обставин решта партнерів Києва зможуть надати допомогу, достатню для підтримки оборони країни, обмежуючи російські сили повільними, поступовими досягненнями. У гіршому випадку відрив США від України та Європи може спричинити переростання війни у ​​ширший конфлікт. ... Хоча перспективи України на вирішальний військовий успіх зменшилися б навіть у випадку перемоги Трампа, кроки, які Брюссель і Київ роблять сьогодні, можуть пом’якшити цей удар", - йдеться у статті.

На думку експерта, у разі перемоги Трампа та повернення США до ізоляціонізму, кроки, які Київ робить зараз, щоб підготуватися до літнього наступу, можуть принаймні налаштувати українську армію на підтримку своєї оборони та продовжувати виснажувати Росію протягом наступного року.

"Але якщо Гарріс переможе та збереже чи навіть розширить підтримку США, Україна може прагнути досягти значних військових здобутків до кінця 2025 року. ... Чи призведе наступний етап військової кампанії України до міцної позиції за столом переговорів з Путіним чи до війни, яка застрягла у виснаженні чи навіть до небезпечної ескалації, зрештою може залежати від вибору американських виборців у листопаді", - резюмує Віндман.

Вибори президента США - останні новини

Колишній президент США Дональд Трамп передрік початок Третьої Світової війни, якщо Камала Гарріс переможе на виборах нового глави Білого дому. За його словами, Гарріс у разі перемоги не зможе зупинити початок глобального конфлікту.

Раніше УНІАН повідомляв, що Гарріс значно випереджає екс-президента США у зборі коштів на кампанію. Так, координовані зусилля кампанії Гарріс у серпні склали 361 мільйон доларів, тоді як збори кампанії екс-президента США становили 130 мільйонів доларів.

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