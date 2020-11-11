15 листопада другий тур виборів запланований у семи громадах.

Запровадження карантину вихідного дня може спричинити зниження чи обвал явки під час другого туру місцевих виборів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, під час другого туру планується робота 500 спостерігачів КВУ, а в день голосування 15 та 22 листопада буде організована робота окремих мобільних груп спостерігачів.

Кошель нагадав, що у неділю, 15 листопада, другий тур виборів запланований у семи громадах - Луцькій, Кам’янець-Подільський, Сумській, Краматорській, Херсонській, Одеській та Українській.

Цього дня участь у виборах можуть взяти понад 1 млн 650 тис. виборців, які загалом голосуватимуть на 927 дільницях.

"Головна особливість другого туру полягає у тому, що цілком імовірно, що вибори відбуватимуться в умовах карантину вихідного дня… Вже найближчим часом таке рішення може ухвалити Кабмін. Тому існує досить висока ймовірність того, що запровадження карантину вихідного дня може позначитися на дні голосування. Зокрема це може спричинити зниження або навіть обвал явки", - сказав Кошель.

У Комітеті виборців закликають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка і міністра охорони здоров’я Максима Степанова максимально акцентувати увагу на безпекових факторах для виборців, щоб зменшити вплив карантину вихідного дня на голосування.

"Надзвичайно важливо донести до виборців інформацію, що похід на виборчу дільницю мало чим відрізняється в безпековому плані від походу до супермаркету. Потрібно повідомити виборцям про те, що 15 листопада будуть дотримані безпекові заходи - соціальна дистанція, масковий та температурний режим і так далі", - підкреслив Кошель.

Він наголосив, що центральна влада має провести роз'яснювальну роботу про безпеку перебування на виборчих дільницях і, в разі запровадження Кабміном карантину вихідного дня, передбачити роботу громадського транспорту у містах, де буде проведений другий тур виборів.

А місцеву владу гендиректор КВУ закликав проінспектувати готовність виборчих дільниць до голосування.

Кошель нагадав, що 25 жовтня на окремих дільницях не проводився температурний скринінг, виходили з ладу термометри, не було розміток для дотримання дистанції, а члени ДВК весь день проводили в одній масці, не змінюючи її.

“Тому місцева влада має зробити все належне для того, щоб члени ДВК були захищені”, - наголосив він.

Карантин вихідного дня в Україні

9 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом Уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб'єктам господарювання ввести окремий час для обслуговування осіб старше 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в «червоних зонах» епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 7:00 до 20:00, при цьому щоб кількість відвідувачів не перевищувала 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути введений в Україні з 14 Листопада.

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Автор: Антоніна Доломанжи