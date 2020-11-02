На виборчій дільниці № 461318, що в місті Добромиль Львівської області, виявили сфальсифікований підсумковий протокол із волевиявленням громадян, а саме – вкрадено голоси чотирьох політичних сил на користь провладної партії. «За майбутнє» домоглась того, що зараз тут відбувається перерахунок голосів, щоб визначити та захистити реальні результати волевиявлення.

Також за фактом фальсифікації підсумкового протоколу Львівський осередок політсили «За майбутнє» скерував звернення до правоохоронних органів та вимагає притягнути до відповідальності всіх причетних, незалежно від прізвищ та посад.

«На дільниці у Добромилі провладна партія хотіла відпрацювати масштабну фальсифікацію в межах області. На їхній жаль, цього не вдалося зробити. Ми вимагатимемо проведення чесного розслідування, щоб притягнути до відповідальності винних. Ця ситуація демонструє неповагу до верховенства права та законів нашої держави. Ми — політична партія «За майбутнє», будемо всіляко присікати подібні речі», — наголосив народний депутат парламентської групи «Партія «За майбутнє» Тарас Батенко.

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Автор: УНІАН