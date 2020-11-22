Парубки кажуть, що збираються «охороняти виборчі дільниці».

У центрі Дрогобича, де сьогодні проходить другий тур виборів міського голови, помітили приблизно сотню молодиків. У спілкуванні з поліцією вони називають себе журналістами.

Читайте такожВ КВУ розповіли про порушення карантинних правил на дільницях

Про це повідомляє «ОПОРА», що отримала відео з місця подій.

За інформацією поліції, у місті зафіксовано два автобуси з львівськими номерами. Правоохоронці поспілкувалися з молодиками, ті розповіли, що планують «охороняти виборчі дільниці» і є журналістами. На підтвердження останнього факту показали посвідчення видання “Нова пора”.

За інформацією з державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності таке медіа зареєстроване у Запорізькій області.

Відомо, що троє осіб з групи «журналістів» прописані у Запорізькій області. Усі інші - у Львівській.

Зазначається, що «представники ЗМІ» уже намагалися потрапити у приміщення дільничних виборчих комісій №461735 (місто Стебник) та №461718 (місто Дрогобич). Голови комісій разом з поліцейськими у праві присутності їм відмовили. В одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, іншій мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою.

Місцеві вибори в Україні-2020: другий тур

Сьогодні в Україні проходить другий тур виборів міського голови у 11 містах та депутатів до 47 місцевих рад.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров