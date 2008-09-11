Бойко запропонував в Брюсселі енергопроекти

Київ. 10 вересня. УНІАН. Сьогодні в Брюсселі під час доповіді на круглому столі «Енергетична безпека та роль України в енергетичній політиці ЄС» голова Федерації роботодавців України, народний депутат України Юрій БОЙКО висунув низку ініціатив у енергетичній сфері, які зближуватимуть Україну та ЄС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата.

«Я хочу висунути нову спільну ініціативу – створення інвестиційного фонду «Україна-ЄС» для фінансової участі в проектах разом із приватними інвесторами з України та ЄС», - запропонував Ю.БОЙКО.

На його думку, даний крок дозволить Україні як країні з широкими можливостями експорту електроенергії до ЄС наростити існуючий потенціал і прискорить процес інтеграції України в UCTE. У свою чергу участь Єврокомісії на інституційному рівні надасть інвесторам країн ЄС необхідні гарантії захисту їхніх інвестицій і значно зближуватиме учасників як партнерів.

«Тому побудова сильної й надійної енергетичної економіки, яка залучає поставки зі Сходу й переправляє їх споживачам Заходу, – це основа стратегічного порядку денного для нашої країни й для наших відносин із європейськими партнерами», - вважає Ю.БОЙКО.

Основними точками прискорення процесу інтеграції енергосистем Ю.БОЙКО назвав збільшення потужності Бурштинського острова, реконструкцію міждержавної лінії електропередач «Південноукраїнська АЕС – МолдГРЕС – Ісакча», а також створення вставки постійного струму на угорсько-словацькому напрямку.

На завершення Ю.БОЙКО висловив упевненість, що максимальне використання енергетичного потенціалу України дозволить вивести співпрацю з ЄС на новий, вищий рівень.

Довідка УНІАН. Сьогодні під час візиту народного депутата України, голови ради Федерації роботодавців України Ю.БОЙКА до Брюсселя пройшли двосторонні зустрічі з єврокомісаром Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, із президентом групи роботодавців Європейського соціально-економічного Комітету Г.МАЛОССОМ.

Так само Ю.БОЙКО виступив із доповіддю на круглому столі «Energy security, and Ukraine’s role in EU’s Energy policy» («Енергетична безпека та роль України в енергетичній політиці ЄС»).