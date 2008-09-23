ЄК просить Китай не допустити експорт отруєного продовольства
Та надати всю наявну інформацію
Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Єврокомісія просить Китай не допустити експорту до ЄС продовольства, що може містити отруєне молоко.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ.
“Ми попросили владу Китаю надати інформацію, що продовольство, яке експортується до ЄС не містить отруєного молока, поділитися з нами всією інформацією та даними, які є в їхньому розпорядженні, а також заборонити експорт композитного продовольства, що містить молоко, якщо тільки не існує чіткої впевненості в тому, що отрута не потрапила до такого продовольства”, - сказала вона.
Представник Єврокомісії ще раз наголосила на тому, що молоко з Китаю до ЄС не постачається, однак імпортується продукція, що може містити молоко, наприклад, шоколад.
Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Єврокомісія закликала країни-члени ЄС ретельніше перевіряти імпорт продовольства з Китаю, що містить сухе молоко.
В Китаї було виявлено вміст в дитячих молочних сумішах небезпечної речовини меламіну. Загалом, в результаті вживання отруєної суміші постраждало 54 тис. дітей, з них понад 100 перебували у тяжкому стані. Отруєне молоко також було виявлено в Гонконгу. Меламін також було виявлено в йогуртах, морозиві та розчинній каві.