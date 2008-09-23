ЄК просить Китай не допустити експорт отруєного продовольства

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Єврокомісія просить Китай не допустити експорту до ЄС продовольства, що може містити отруєне молоко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ.

“Ми попросили владу Китаю надати інформацію, що продовольство, яке експортується до ЄС не містить отруєного молока, поділитися з нами всією інформацією та даними, які є в їхньому розпорядженні, а також заборонити експорт композитного продовольства, що містить молоко, якщо тільки не існує чіткої впевненості в тому, що отрута не потрапила до такого продовольства”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії ще раз наголосила на тому, що молоко з Китаю до ЄС не постачається, однак імпортується продукція, що може містити молоко, наприклад, шоколад.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Єврокомісія закликала країни-члени ЄС ретельніше перевіряти імпорт продовольства з Китаю, що містить сухе молоко.

В Китаї було виявлено вміст в дитячих молочних сумішах небезпечної речовини меламіну. Загалом, в результаті вживання отруєної суміші постраждало 54 тис. дітей, з них понад 100 перебували у тяжкому стані. Отруєне молоко також було виявлено в Гонконгу. Меламін також було виявлено в йогуртах, морозиві та розчинній каві.