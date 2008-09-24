ЄП хоче покращити використання радіочастот

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Європарламент хоче поєднання регуляторів телекомринку та сприяння розвитку широкополосного Інтернет.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схвалених сьогодні трьох доповідях щодо регулювання телекомунікаційного ринку.

Депутати, зокрема, схвалили доповідь Пілар ДЕЛЬ КАСТІЛЬЙО (група народних партій, Іспанія), якою підтримали створення органу європейських регуляторів ринку телекомунікацій.

“За” проголосували 490 депутатів, проти 105, утрималися – 14.

У документі депутати висловили переконання, що такий орган має бути незалежним та консультативним органом ЄС, і створюватися він має одночасно Єврокомісією та національними регуляторами країн-членів. Таким чином, депутати відкинули пропозицію Єврокомісії створити Європейське бюро ринку електронних комунікацій як нового органу Європейського Союзу, зазначивши, що основним завданням органу європейських регуляторів має стати допомога національним регуляторам у забезпеченні чесної конкуренції на ринку та у застосуванні схожих регуляторних правил на всіх ринках країн-членів ЄС.

Депутати також підтримали доповідь Катрін ТРОТМАНН (група соціалістичних партій, Франція), в якій виклали принципи регулювання ринку телекомунікацій.

“За” проголосували 597 депутатів, проти – 55, утрималися – 29.

Депутати, зокрема, висловились за створення система спільного регулювання, коли національні регулятори мають консультуватися з Єврокомісією та Орган європейських регуляторів ринку перед запровадженням тих чи інших правил на внутрішньому телекомунікаційному ринку.

У документі депутати також зазначили, що у зв’язку з певним вивільненням радіочастот під час переходу від аналогового до цифрового телебачення, частоти, що звільнилися бажано використовувати для розповсюдження широкополосного доступу до мережі Інтернет та мобільного телебачення.

Європарламент також схвалив доповідь Патриції ТОЙА (група ліберальних партій, Італія) про посилення взаємо-сумісності європейських безпровідних послуг.

“За” проголосували 551 депутат, проти – 24, утрималися – 38.

У документі, зокрема, міститься заклик до Єврокомісії, у зв’язку з вивільненням ряду частот через переходу з аналогового на цифрове телевізійне мовлення, розробити скоординовану політику щодо використання радіочастот, які вивільняються.