Рада Європи має зробити висновки з конфлікту між РФ та Грузією

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Народний депутат України від фракції Партії регіонів, голова української делегації в Парламентській Асамблеє Ради Європи (ПАРЄ) Іван ПОПЕСКУ заявляє, що Рада Європи має винести висновки з російсько-грузинського конфлікту для збереження своєї ролі в світі.

Про це він сказав сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН у Страсбурзі.

“Якщо відреагувати як слід зараз, розробляти якісь рекомендації дієві, і не закінчити розгляд цієї програми (питання російсько-грузинського конфлікту – УНІАН) тільки сьогоднішнім і завтрашнім обговоренням, а постійно працювати в цьому напрямку, тоді Рада Європи може виконати свої функції. В іншому випадку Рада Європи може перетворитися в Раду Безпеки ООН, коли все обговорюється, а рішення ніякі не приймаються”, - сказав депутат.

Він зазначив, що свого часу ПАРЄ не відреагувала належним чином на події в Сараєво, Вуковарі та Мітровиці, але зараз Європа починає звертати увагу на “заморожені” конфлікти.

“Рада Європи - чи не єдина організація, де повноправними членами є і Грузія, і Росія, тому Рада Європи має показати приклад, як треба відреагувати”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

Він також звернув увагу на те, що в Україні, переважно, обговорюють політичний аспект конфлікту, однак є ще й більш важливий гуманітарний аспект.

“Питання прав людини, біженців – як їм допомогти повернутися додому, зараз наступає зима, їх треба одягти, надати житло, припинити те мародерство, яке відбувається, яке невідомо хто і де, і як організує, але це також треба припинити”, - сказав депутат.

Він зазначив, що саме ці питання і має взяти на себе Рада Європи.

І.ПОПЕСКУ також висловив переконання в тому, що реакція Ради Європи на події в Грузії мала бути більш оперативною. Так, за його словами, керівництву Ради Європи з перших днів було необхідно відвідати Москву і Тбілісі, а також скликати надзвичайне засідання сесії ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Страсбурзі розпочалося останнє в цьому році засідання сесії ПАРЄ, головним питання порядку денного якого є російсько-грузинська війна. За підсумками обговорення 30 вересня та 2 жовтня ПАРЄ планує схвалити проект резолюції, а також підготувати більш повну доповідь на січневу сесію ПАРЄ.