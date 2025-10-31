Поки ще рано говорити про те, що вже є "розв'язання проблеми дронів".

У США розглядають потенційні варіанти встановлення протидронових турелей на танки Abrams та бойові машини піхоти Bradley.

Як зауважує військовий портал Defense Express, масове поширення FPV-дронів сильно вдарило по ефективності бронетехніки та класичних методах її використання на полі бою. Утім, у США обіцяють виправити це зі встановленням турелі Bullfrog на Abrams та Bradley.

Аналітики зазначають, що світлини з макетом з відповідних випробувань потенційної інтеграції з’явилися у соцмережах компанії-розробника модуля Allen Control Systems. Жодних деталей не повідомляється, але наявні матеріали дають певне розуміння щодо майбутнього таких систем захисту.

Стосовно Bradley, то турель на ній була помічена одразу в двох варіантах встановлення. Перший - на прицілі навідника, що дає можливість встановлення на будь-яку модифікацію машини, залишаючи вільне місце на башті.

"Іншим випадком виходить інтеграція згори на панорамний приціл командира, присутній на найсучасніших варіантах БМП. З одного боку, це серйозне збільшення висоти, але при цьому система не заважає огляду", - зазначає портал.

Щодо Abrams, то потенційних варіантів не показали, адже "наявне на фото розташування виглядає не дуже реалістичним". Водночас, зауважують аналітики, можливо, що так само буде розглянута інсталяція на командирський CITV.

Крім того, вказують в Defense Express, є цікавий запропонований варіант, який часто обговорюється - із заміною штатного дистанційно керованого кулеметного модуля CROWS на Bullfrog. Це дозволить зробити так, щоб турелі не заважали одна одній при роботі, а також дасть можливість оптимізувати місце на башті, де вже й так повно іншого обладнання.

Стосовно потенційної ефективності, то близько року тому прототип від Allen Control System продемонстрував свою здатність збивати дрони. Застосовуватися можуть різні кулемети: M240, M2, M230 та M134 - відповідно до потреб.

Так, зауважують аналітики, є можливість оперативного перехоплення до трьох безпілотних літальних апаратів навколо машини на відстані до 800-1500 м, залежно від озброєння.

"Водночас поки не відбулося навіть практичної інтеграції на бронетехніку, не кажучи про випробування чи застосування на полі бою, тож поки рано говорити про те, що перед нами нарешті "розв'язання проблеми дронів"", - підкреслює портал.

