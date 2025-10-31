За словами прем'єр-міністра, "потрібно змусити американців зрозуміти це".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом 7 листопада хоче пояснити йому, чому його країна залежить від російських енергоносіїв. Про це пише Telex.

Як розповів Орбан, оскільки Угорщина не має моря, то прямі морські перевезення неможливі, а отже, країна залежить від сухопутних трубопроводів, якими можуть надходити енергоносії. Мовляв, якщо Угорщина не адаптується до ситуації, яка виникла в результаті запровадження американських санкцій проти нафтових компаній РФ, у неї не буде енергії.

За словами прем'єр-міністра, "потрібно змусити американців зрозуміти це", щоб "отримати якесь звільнення від санкцій США" щодо імпорту енергоносіїв з Росії.

Відео дня

"Кожна держава має право захищати себе на національному рівні від такого режиму санкцій", – наголосив Орбан.

Як зазначило видання, угорський уряд намагається продемонструвати, що відмова від російських енергоносіїв є дуже дорогою і небезпечною ініціативою, яку хоче нав'язати "злий Захід". Однак експерти вважають, що насправді це не так.

"Якби країну змусили відмовитися від російських енергоносіїв пізніше, були б значно більші ризики та витрати, ніж якщо Угорщина розпочне цей процес зараз за власним бажанням", - йдеться у матеріалі.

Позиція Орбана щодо санкцій США проти Росії

Як повідомляв раніше УНІАН, Орбан розкритикував санкції США проти російської нафти. На його думку, Трамп припустився помилки, запровадивши жорсткі обмеження проти "Роснефти" і "Лукойлу". Відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він, що Трамп "перегнув палицю" щодо Москви, Орбан відповів: "З угорської точки зору - так. Ми будемо шукати вихід із цієї ситуації, насамперед для Угорщини".

Також стало відомо, що Орбан поїде до Трампа обговорювати американські санкції проти російської нафти. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, це буде ключова тема зустрічі двох лідерів наступного тижня у Вашингтоні.

Вас також можуть зацікавити новини: