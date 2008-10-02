Українські депутати в ПАРЄ в цілому за резолюцію по Грузії та РФ

Страсбург. 2 жовтня. УНІАН. Українські депутати в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), в цілому, підтримують проект резолюції по російсько-грузинському конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вони говорили сьогодні, виступаючи під час слухань на сесії ПАРЄ.

Так, представник БЮТ Олена БОНДАРЕНКО зазначила, що ПАРЄ має закликати Росію денонсувати рішення про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

“Ми з вами маємо закликати російську сторону денонсувати рішення, яким апріорі руйнується діалог”, - сказала депутат.

Вона також підтримала проведення міжнародного розслідування.

Разом з тим, О.БОНДАРЕНКО зазначила, що її дивують спроби покласти відповідальність на обидві сторони.

“Росія грубо порушила принципи Ради Європи. Триває окупація території Грузії, приймаються рішення, які розчленовують іншу державу, підігріваються сепаратистські настрої”, - сказала депутат, зазначивши, що зараз схожа політика Росії простежується і в Україні.

“Робиться немало для створення небезпечної ситуації в Криму, чи не для того, щоб при можливості знову захистити своїх громадян?”, - запитала О.БОНДАРЕНКО.

Її колега по фракції Сергій СОБОЛЄВ зазначив, що схвалюючи резолюцію ПАРЄ має передбачити чітке відстеження виконання записаних в неї пунктів.

“Дуже важливо мати такий проект резолюції, пункти якої будуть виконані”, - сказав він.

Депутат зазначив, що бачить необхідним забезпечити виконання трьох основних пунктів – визнання територіальної цілісності Грузією, реальне виконання положень щодо біженців, а також введення в регіон міжнародних миротворців, які будуть захищати не одну сторону цього конфлікту, а всі сторони.

Депутат від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Ольга ГЕРАСИМ’ЮК зазначила, що Рада Європи має голосно сказати Росії про порушення принципів міжнародного права.

“Мисливці кажуть, що від ведмедя не можна тихо вбігти, він зупиняється тоді, коли на нього голосно крикнути. Ми маємо голосно крикнути на Росію”, - сказала вона.

Депутат зазначила, що, можливо, Грузія зробила помилки, але водночас, додала, що, можливо, такі помилки зробив би кожен, хто залишився б наодинці.

“15 років на Кавказі під керівництвом Росії формувалася політична сепаратна домінанта...

Російські миротворці перетворилися на неформальних інструкторів сепаратистських формувань”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також висловила переконання у тому, що війна не завершилася Грузією.

“Це був перший крок відпрацювання нової концепції... В Україні немає танків, але Росія застосовує іншу технологію”, - сказала депутат, зазначивши, що в Україні Росія проводить інформаційну кампанію, направлену на роздмухування національної ворожнечі.

“Скоро ми почуємо з серця російського депутата, що вони прийшли захищати російських дітей, які так і не прийняли Україну. А завтра – можливо і інших країн”, - наголосила О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Водночас, депутат від КПУ Євген МАРМАЗОВ висловив повну підтримку діям Росії.

“Як би повели себе США, Великобританія чи Франція, якби їх громадяни, чи миротворці піддалися бомбардуванням за наказом президента іншої держави?”, - запитав він.

Депутат нагадав європейським депутатам про визнання Косово, і висловив переконання, що якщо США та ЄС можуть визнавати Косово, то Росія, так само, може визнавати Абхазію та Південну Осетію.

“Німкеня за походженням, Катерина Друга казала, що Росія – це не країна, а Всесвіт. Я скажу скромніше: Росія – це самобутня цивілізація”, - сказав депутат, зазначивши, що в світі сьогодні немає правових фундаментів для оцінки такого роду конфліктів.

При цьому він висловив переконання у тому, що Європі треба повернутися до питання доцільності визнання Косово, тільки після чого Росія зможе повернутися до питання Осетії та Абхазії.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Страсбурзі розпочалася остання в цьому році сесія ПАРЄ, головним питанням якої є питання російсько-грузинської війни. Сьогодні ввечері ПАРЄ планує схвалити резолюцію з цього питання.