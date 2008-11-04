Розпочалися Дні України в Королівській консерваторії Брюсселя (фоторепортаж)
Рівно 90 років тому у Бельгії відкрилося перше посльство України
Брюссель. 4 листопада. УНІАН. У Бельгії розпочалися Дні України в Королівській консерваторії Брюсселя.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, офіційне відкриття днів відбулося ввечері 3 листопада презентацією експозиції українських художників. Загалом на експозиції, що протягом тижня виставлятиметься в консерваторії, представлені роботи 15-ти українських сучасних митців.
|Ірина Косенко, випускниця Королівської консерваторії Брюсселя, забезпечувала музичний супровід відкриття Днів України
Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія Всеволод СОБКО у своїй вступній промові зазначив, що рівно 90 років тому у Брюсселі було започатковано роботу першого посольства України, тоді – Української народної республіки, а в Консерваторії Брюсселя з цієї нагоди відбувся концерт Української республіканської капели піл керівництвом Олександра Кошиця, якій відвідали члени Королівської родини короля Альберта Першого. За словами В.СОБКО, Дні України в Консерваторії Брюсселя проводяться в рамках українського культурного сезону в Бельгії, під час якого до кінця року в різних містах цієї країни відбуватимуться різноманітні культурні заходи.
“Впевнений, що вони сприятимуть посиленню двосторонніх стосунків”, - наголосив Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія.
|Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія Всеволод Собко та Посол України при ЄС Андрій Веселовський
|Студенти Луганського інституту культури та мистецтв