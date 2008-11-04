Розпочалися Дні України в Королівській консерваторії Брюсселя (фоторепортаж)

Брюссель. 4 листопада. УНІАН. У Бельгії розпочалися Дні України в Королівській консерваторії Брюсселя.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, офіційне відкриття днів відбулося ввечері 3 листопада презентацією експозиції українських художників. Загалом на експозиції, що протягом тижня виставлятиметься в консерваторії, представлені роботи 15-ти українських сучасних митців.

Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія Всеволод СОБКО у своїй вступній промові зазначив, що рівно 90 років тому у Брюсселі було започатковано роботу першого посольства України, тоді – Української народної республіки, а в Консерваторії Брюсселя з цієї нагоди відбувся концерт Української республіканської капели піл керівництвом Олександра Кошиця, якій відвідали члени Королівської родини короля Альберта Першого. За словами В.СОБКО, Дні України в Консерваторії Брюсселя проводяться в рамках українського культурного сезону в Бельгії, під час якого до кінця року в різних містах цієї країни відбуватимуться різноманітні культурні заходи.

“Впевнений, що вони сприятимуть посиленню двосторонніх стосунків”, - наголосив Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія.

Для участі у Днях України до Консерваторії на тиждень прибула група студентів та викладачів Луганського інституту культури та мистецтв, якій минулого року уклав угоду з Консерваторією про співпрацю.

Як повідомила УНІАН проректор цього навчального закладу Ольга КОРОВІНА, загалом до Брюсселю прибули 13 студентів та 3 викладачі. Протягом тижня викладачі даватимуть майстер-класи, а студенти – проводитимуть репетиції зі своїми бельгійськими колегами, які завершаться 6 листопада спільним концертом в Консерваторі. Диригуватиме Валерій ТРУБІН-ЛЕОНОВ (Україна), а солістом виступить Хедвіг ШВІМБЕРГ.