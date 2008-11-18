Польща може перенести виробництво електроенергії до України та Білорусі
Якщо не переконає ЄК щодо лімітів на викиди СО2
Варшава. 18 листопада. УНІАН. Польща планує перенести виробництво електроенергії на теплових електространціях країни до сусідньої України та Білорусі, якщо Європейська комісія не погодиться на польські пропозиції з так званого «кліматично-енергетичного пакету».
Про це заявив віце-глава уряду Польщу Вальдемар ПАВЛЯК у Брюселі, повідомляє польський Dziennik.
Єврокомісія пропонує запровадити продаж квот з емісії CO2 при виробництві енергії на спеціальних аукціонах, починаючи з 2013 року.
«Їх висока вартість (квот емісії) повинна стимулювати закриття теплових електростанцій (ТЕС) та початок виробництва електроенергії через більш приязні середовищу технології», - відзначає видання.
Для Польщі, виробництво електроенергії в якій на 94% забезпечуються ТЕС (що працюють на вугіллі), впровадження «кліматично-енергетичного пакету» загрожує подорожчанням електроенергії навіть до 90%.
«Якщо буде дуже висока вартість (квот), то ми можемо заінвестувати в Україну чи Білорусь і там збудувати ТЕС, де не буде оплат за емісію і безпосередньо зможемо імпортувати електроенергію», - сказав В.ПАВЛЯК.
Єврокомісія раніше для недопущення перенесення енергоємкого виробництва з країн ЄС встановила певні пільги для таких підприємств, але вони не поширюються на сферу енергетики.
«ЄК розраховувала, що перенести ТЕС за кордон буде не так легко, як металургійний чи завод з виробництва цементу», - відзначає видання.
Тим часом В.ПАВЛЯК, котрий став віце-прем’єром за квотою «Польської аграрної партії» PSL, зазначив, що, наприклад, відстань від шахти на півночі Польщі «Богданка» є ближчою до білоруської ТЕС, ніж до найближчої польської.
«Польща розраховує, що такими аргументами переконає ЄК погодитись на корисне для нас рішення», - пише газета.
«Кліматично-енергетичний пакет», який має забезпечити скорочення емісії CO2 на 20% до 2020 року планується ухвалити на саміті Євросоюзу в грудні ц.р.
Довідка УНІАН. Україні експортує електроенергію в Польщу з 1995 року. За даними польської фірми Zomar, яка має підписаний контракт з «Укрінтеренерго» на поставку електроенергії, щомісячно Польща отримує від 140 до 215 МВТ електроенергії, що складає менше 1% польського ринку електроенергії.
Україна з жовтня 2007 року по квітень 2008 року припинила поставки в Польщу через те, що ціна її продажу була нижче, ніж на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) в країні.
У березні Zomar підписав новий контракт з «Укрінтеренерго» на 3 роки, згідно з яким польська фірма повинна була оплачувати електроенергію за фіксованою ціною в 2008 році, а з 2009 року за ринковою формулою на базі ціни ОРЕ.
Міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН заявляв про намір припинити поставки електроенергії в Польщу з листопада, але поставки не припинились.