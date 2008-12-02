Райс каже, що питання ПДЧ для України та Грузії в НАТО навіть не обговорювали

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Держсекретар США Кондоліза РАЙС зазначає, що питання надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО Україні та Грузії не обговорювалося на сьогоднішньому засіданні Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Ради.

Водночас, Держсекретар США наголосила, що питання майбутнього членства в НАТО для цих країн вже вирішено.

«Бухарест встановив чіткі рамки», - сказала К.РАЙС.

Вона також висловила переконання в тому, що всі країни-члени НАТО готові об`єднатися і допомагати Україні та Грузії у розвитку демократії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили посилити співробітництво з Україною та Грузією без надання ПДЧ.

Україна та Грузія подали заявки на отримання ПДЧ на початку цього року. На початку квітня на самміті НАТО в Бухаресті було схвалено політичне рішення про майбутнє членство України та Грузії в НАТО, однак рішення про ПДЧ було відкладено.