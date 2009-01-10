Україна почала постачання власного газу до Болгарії та Молдови

Київ. 10 січня. УНІАН. Україна сьогодні почала постачання газу до Молдови і Болгарії з власних резервів об`ємом 2,0 млн. кубічних метрів на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРІКОЛІЧ.

Він уточнив, що подача газу до Молдови почалася о 10.45. Щодобові поставки до цієї країни становитимуть приблизно до 1,5 млн. кубометрів газу.

Що стосується Болгарії, то українська сторона звернулася до Румунії з проханням через її територію забезпечити щодобові поставки газу до Болгарії в об`ємі приблизно 2 млн. кубометрів. «Ми зараз попросили румунську сторону прийняти ці 2 млн. кубометрів газу. Чекаємо підтвердження. Коли вони приймуть, ми передамо газ Румунії, щоб вона передала його Болгарії», - сказав В.ТРІКОЛІЧ.

У свою чергу Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО найближчим часом має намір провести телефонну розмову з Президентом Румунії з цього питання.

В.ТРІКОЛІЧ, відповідаючи на питання журналістів, зазначив, що постачання газу до Молдови і Болгарії жодним чином не може розцінюватися як реекспорт. «Ніякого реекспорту немає, а просто є принцип взаємовиручки, і не більше», - сказав В.ТРІКОЛІЧ.

Він зазначив, що Україна має намір допомагати Молдові і Болгарії так само, як сьогодні Чехія і Польща допомагає в питанні газопостачання Словаччини.

Як повідомляв УНІАН, Україна ухвалила рішення поставляти Республіці Болгарія і Республіці Молдова український природний газ із власних резервів об`ємом 2,0 млн. кубічних метрів на добу.

У листах Президента В.ЮЩЕНКА до Президента Болгарії Георгія ПИРВАНОВА і Президента Молдови Володимира ВОРОНІНА зазначається, що таке рішення Україна ухвалила, враховуючи скрутну ситуацію, що склалася в результаті припинення Російською Федерацією поставок російського природного газу до Європи, і зважаючи на дружні відносини між нашими народами.

Президент України пропонує всі необхідні розрахунки врегулювати після відновлення постачання російського природного газу до Європи.