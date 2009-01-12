Чехія хоче диверсифікації постачальників газу

Київ. 12 січня. УНІАН. Чехія виступає за диверсифікацію постачальників газу до Європейського Союзу і створення газової біржі.

Про це в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» повідомив посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА.

Він зазначив, що Євросоюзу необхідно сформувати єдину політику енергетичної безпеки і створити внутрішній ринок енергоресурсів, зокрема ринок газу, добившись диверсифікації постачальників газу і нафти, а також диверсифікації всіх видів енергоносіїв. При цьому необхідно буде зменшити обсяг газу, який споживають країни ЄС.

На думку посла Чехії в Україні, необхідно створити біржу газу, яка працюватиме подібно до біржі нафти. “Сьогодні компанії-імпортери укладають контракти з Росією. При цьому ринку немає і неможливо говорити про ринкову ціну. А на біржі формуватиметься дійсно ринкова ціна, за якою компанії зможуть купувати необхідні обсяги газу”, – зазначив Я.БАШТА.

Він додав, що на такій біржі можна буде купити не тільки російський газ, і саме для цього йдеться про диверсифікацію постачальників. Посол нагадав, що 12 років тому Чехія зробила крок, який тоді коштував великих грошей і викликав серйозні заперечення всередині країни, – було побудовано ще одну трубу, що зв`язала Чехію з Норвегією. “Це дало нам можливість пережити кризу 2009 року. Тепер Європі необхідно будувати нові трубопроводи і розробляти шляхи постачання зрідженого газу, наприклад з країн Персидської затоки”, – заявив Я.БАШТА.

Він зазначив, що Чехія як країна - голова ЄС ініціює створення механізму газової біржі, і висловив упевненість, що після подій минулих днів ця програма одержить підтримку в Євросоюзі.

“Тому що після створення біржі стане неможливим повторення сценарію 2009 року. Точні терміни назвати поки що не можна, тому що немає з’єднувальної системи газопроводів і не вистачає обсягів газу. Але я думаю, орієнтовно за 10 років біржа почне діяти повноцінно. Хоча якщо буде ще одна подібна криза, Євросоюз виконає цю роботу набагато швидше”, – запевнив посол Чехії в Україні.