”Газпром” каже, що Україна вимагає газу на 700 млн. дол.

Москва. 14 грудня. УНІАН. У ВАТ «Газпром» заявляють, що Україна вимагає надати безплатно газ на 700 млн. дол. для відновлення транзиту російського газу європейським споживачам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив на зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Єдиною умовою відновлення транзиту українська сторона ставить вимоги про надання у власність НАК «Нафтогаз Україна» «Газпромом» 360 млн. кубометрів газу в січні, 600 млн. - в лютому і ще 600 млн. - у березні», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він заявив, що Україна вимагає виконати ці умови на «безвідплатній основі, тобто безплатно».

«Нам пропонують подарувати НАК «Нафтогаз Україна» 700 млн. дол. тільки для відновлення постачань», - сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому він наголосив, що у української сторони немає жодних технологічних проблем для відновлення транзиту.

«Для того, щоб заповнити газ в експортній трубі, який українська сторона вкрала, доволі використовувати газ власного видобутку або газ з підземних сховищ в Україні або цей газ купити», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Росія після початку подачі газу до України для транзиту повинна буде постачати щодня для технічного забезпечення цього транзиту додатково до 21 млн. кубометрів газу.

Також Україна звернулася до Єврокомісії з проханням допомогти в отриманні від РФ технологічного газу для здійснення транзиту.

Як відзначив міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН, у ситуації, яка склалася з транзитом газу до Європи, потрібно щонайшвидше підписати Тимчасову технічну угоду, яка містить пропозиції про негайне відновлення транзиту газу до європейських країн, зокрема, для вирішення питання забезпечення Росією технологічним газом в плані здійснення прокачування.

«Ми чітко виклали в листі, які напрями технологічно повинні бути сьогодні відкриті для того, щоб Україна здійснювала транзит газу до європейських країн, ми попросили єврокомісара про сприяння щодо технологічного газу, без якого неможливо здійснити транзит», - сказав міністр.

Він додав, що Україна не може використовувати як технологічний газ власного видобутку, оскільки законодавство передбачає, що він повинен йти виключно на потребі населення.